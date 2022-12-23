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Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:22

Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

Edirne'de, Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanan 13 FETÖ şüphelisinden 8'i tutuklandı.

AA
Yunanistan’a kaçma girişimi sırasında yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı

54. Mekanize Tugay Komutanlığı ve Edirne Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırı askeri yasak bölgede yasa dışı geçişe hazırlanan grup tespit etti.

Yakalananlar arasında mesleklerinden ihraç edilmiş FETÖ bağlantılı öğretmen, katip, diyanet görevlisi, sosyal hizmet personeli olduğu belirlendi.

Gözaltı işlemleri sonrası zanlılar Enez Adliyesine sevk edildi.

ŞÜPHELİLERDEN 8'İ TUTUKLANDI

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan R.K, M.K, İ.H.B, G.B, Ö.F.T, S.B, İ.O. ve R.S. tutuklandı.

Diğer zanlılardan aralarında Kırgızistan uyruklunun da olduğu 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, sınırda grubun yanındaki 8 çocuk da yakınlarına teslim edildi.

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Yunanistan'a kaçma girişimi sırasında yakalanan 8 FETÖ şüphelisi tutuklandı
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