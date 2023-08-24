Yunanistan’a kaçmak üzereyken 7 FETÖ şüphelisi yakalandı

Hudut Kartalları, Meriç ilçesindeki 1'inci derece askeri yasak bölgede dün düzenlenen operasyonda yakalanarak, gözaltına alınan FETÖ/PDY şüphelileri E.C. ve E.M.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlanmasının ardından Adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.5 kişi daha yakalandıEdirne hudut askerleri, Meriç ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrollerde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 kişiyi tespit etti. Daha sonra gözaltına alınan şüphelilerin, yapılan kimlik kontrolünde 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyaları olduğu belirlendi. Şüpheliler Z.Ç, A.Ç, M.M, E.K. ve H.T hudut askerlerince jandarma ekiplerine teslim edildi. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.