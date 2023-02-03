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Giriş Tarihi: 3.2.2023 13:18

Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terörist yakalandı

Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ ve PKK terör örgütleri mensubu 16 terörist, Edirne’de yakalandı.

İHA
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 16 terörist yakalandı
Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne İl Jandarma Komutanlığı ve Hudut birlikleri tarafından terörle mücadeleye yönelik faaliyetler çerçevesinde, 8 FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi ve 8 PKK/KCK Silahlı Terör Örgütü üyesi yakalandı.
Yakalanan 16 terörist hakkında yasal işlem yapıldığı belirtilen açıklamada, "Emniyet ve Asayişin sağlanması ve Terörle Mücadeleye yönelik çalışmalara, yine halkımızın desteği ile daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir." ifadelerine yer verildi.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 16 terörist yakalandı
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