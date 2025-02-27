Yunanistan’a kaçmaya çalışan 3 FETÖ’cü kaçak göçmenler arasında yakalandı

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü TEM, İstihbarat ve Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ terör örgütü üyelerinin kaçışlarına izin vermiyor. Kenttin giriş noktalarını tutan polis ekipleri aldığı istihbarat çalışması sonucu, haklarında hapis cezası ile aranmaları bulunan 3 FETÖ terör örgütü üyesinin düzensiz göçmenler ile birlikte Yunanistan'a kaçacağı ihbarını aldı.

KAÇAK GÖÇMENLER İLE BİRLİKTE ÜNİVERSİTE OTOPARKINDA YAKALANDILAR

İstanbul'dan Edirne'ye gelen 3 FETÖ'cü terörist Trakya Üniversitesi Balkan Yerleşkesi Otoparkına geldi. Takibe alınan şüpheliler burada 10 düzensiz göçmenin bulduğu minibüse bindiği sırada yakalandı. Yakalanan örgüt üyelerinden hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ihraç astsubay Kağan L., İstanbul 8'nci Sulh Ceza Mahkemesinde aranması bulunan, kapatılan okul öğretmeni Selda T., örgütün şirketlerinde çalışan Seher Ş.'nin olduğu öğrenildi. Yakalan 3 FETÖ terör örgütü üyesi ile kaçışlarına yardımcı olan sürücü E.Ş., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp cezaevine kondu. Kaçak göçmenler ise sınırdışı edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.