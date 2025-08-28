Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyü yakınlarında devriye görevi sırasında sınır hattında şüpheli hareketlilik fark etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları operasyonla S.S.Y., H.B., S.Y. ve H.S.E.'yi gözaltına aldı.

YUNANİSTAN ÜZERİNDEN KAÇIŞ PLANI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Yunanistan'a kaçmayı planladıkları belirlendi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, şüphelilere kaçış girişiminde aracılık ettiği iddia edilen Y.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.