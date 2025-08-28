Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı
Giriş Tarihi: 28.8.2025 20:18 Son Güncelleme: 28.8.2025 20:20

Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi jandarma ekiplerince yakalandı.

Ali Can ZERAY
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balaban köyü yakınlarında devriye görevi sırasında sınır hattında şüpheli hareketlilik fark etti. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaptıkları operasyonla S.S.Y., H.B., S.Y. ve H.S.E.'yi gözaltına aldı.

YUNANİSTAN ÜZERİNDEN KAÇIŞ PLANI

Soruşturma kapsamında şüphelilerin Yunanistan'a kaçmayı planladıkları belirlendi. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri eşliğinde Uzunköprü Adliyesi'ne sevk edildi. Öte yandan, şüphelilere kaçış girişiminde aracılık ettiği iddia edilen Y.Ç.'nin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’a kaçmaya çalışan 4 FETÖ üyesi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz