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Giriş Tarihi: 26.4.2023 18:23 Son Güncelleme: 26.4.2023 18:37

Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine operasyon

FETÖ’den haklarında işlem yapılan aralarında hakim, komiser, kamu görevlisi ve öğretmenlerin bulunduğu 13 şüpheli, Köyceğiz Ekincik Koyu açıklarında tekneyle Yunan adalarına kaçmak üzereyken yakalandı.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Mikail ZEYBEK Mikail ZEYBEK
Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine operasyon

Muğla'nın Ortaca ilçesinden yasadışı yollarla yut dışına kaçma arayışında bulunduklarına ilişkin istihbari bilgiler alındı. Bunun üzerine şüphelilerin İztuzu-Ekincik Koyu açıklarında bir tekne içerisinde bulundukları, başka bir botun da bu tekneyle irtibatlı olduğu tespit edildi. Söz konusu tekneler, Sahil Güvenlik birimleri tarafından durduruldu.

Tekne içerisinde toplamda 19 Türk vatandaşının olduğu, bu kişilerden 3'ünün organizatör/tekne mürettebatı, diğer 13 kişinin hakkında ise FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında işlem yapıldığı, 4'ünün ise arandığı ortaya çıktı.

Teknede yakalanan ve yurt dışına kaçmaya çalışan şüphelilerden birinin ihraç hakim, 3'ünün ihraç komiser, 3'ünün ihraç öğretmen, birinin ihraç imam, 2'sinin iltisaklı kurum çalışanı, 2'sinin özel sektör çalışanı, birinin ev hanımı olduğu belirlendi. Şüphelilerin cep telefonlarına ve tüm dijital materyallerine el konuldu. FETÖ şüphelilerinden 10'u tutuklandı, 3'ü ev hapsi adli kontrol kararı verildi.

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Yunanistan’a kaçmaya çalışan FETÖ üyelerine operasyon
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