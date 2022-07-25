Yunanistan’da çıkan yangın Edirne’nin sınır köylerine dayandı!



Bir başka vatandaş Aycan Altay, "Meriç Nehri sınırına dayanan yangın gittikçe yayılmaya başladı. Dumanlar gökyüzünü kaplıyor" açıklamasında bulundu.



"YANGINA ÇOK YAKIN BİR YERDE OTURUYORUZ"

Bir diğer vatandaş Utku Turan, "Yangına çok yakın bir yerde oturuyoruz. Beş gündür devam eden yangın nedeniyle havayı tamamen siyah bulutlar kapladı. Alevler aniden yükseliyor zaman zaman da azalıyor. Gündüzleri helikopter ile müdahale ediyorlar ama şu an faydalı olmadı gibi" dedi. Berke Kazdağ da yangının çok rahat görüldüğünü ifade etti.