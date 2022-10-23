Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan’da İstiklal Marşı'nı okutan Rabia Demir Avrupa şampiyonu oldu
Giriş Tarihi: 23.10.2022 15:51 Son Güncelleme: 23.10.2022 16:31

Yunanistan’da İstiklal Marşı'nı okutan Rabia Demir Avrupa şampiyonu oldu

Yunanistan’da düzenlenen Kurash Avrupa Şampiyonasına katılan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Rabia Demir 57 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu. Demir şampiyonluk ödülünü alarak salonda İstiklal Marşını okuttu.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Yunanistan’da İstiklal Marşı’nı okutan Rabia Demir Avrupa şampiyonu oldu

20-23 Ekim tarihleri arasında Gelişmekte olan Spor Branşları Federasyonu tarafından Yunanistan'ın Kozan kentinde düzenlenen Kurash Avrupa şampiyonasına katılan Şanlıurfalı Rabia Demir, Şanlıurfa'nın gururu oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Sporcusu Rabia Demir 57 kiloda katıldığı şampiyonada rakiplerini nakavt ederek Avrupa Şampiyonu oldu. 16 ülkeden 300 sporcunun katıldığı şampiyona da Avrupa Şampiyonu olan Şanlıurfa'nın gururu Rabia Demir, şampiyonluk ödülünü alarak salonda İstiklal Marşımızı okuttu. Ödül töreninde Türk Bayrağı açarak İstiklal Marşını okutan Rabia Demir, şampiyon olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SAĞLIK BAKANLIĞI personel alımı branş ve kadro dağılımı/kontenjanları 2022: 85 bin Sağlık Bakanlığı personel alımı ne zaman yapılacak ve başvurular başladı mı?
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati 'Hayırlı olsun' diyerek duyurdu! Dev paket Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe girdi
Milli Teknoloji Hamlesi meyvelerini veriyor: Havada İHA, denizde SİDA, karada İKA
SON DAKİKA: Güneş tutulması büyük depremi tetikler mi? Prof. Dr. Şükrü Ersoy açıkladı
850
SON DAKİKA: Akaryakıta indirim yapıldı! Yeni benzin ve mazot fiyatı ne kadar? İşte il il akaryakıt pompa fiyatları
Mansur Yavaş'a Erzurum'dan seslendi: Gel sana ucuz suyu anlatayım
Hakem ve VAR penaltıyı göremedi
İşte Togg'un hikayesi! Geri sayım başladı: 1 milyon adet üretilecek
1.Dönem AÖL sınav tarihleri 2022-2023 || MEB ile AÖL Açık Lise sınavları ne zaman yapılacak ve nasıl olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’da İstiklal Marşı'nı okutan Rabia Demir Avrupa şampiyonu oldu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA