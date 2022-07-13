Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü
Giriş Tarihi: 13.7.2022 19:17 Son Güncelleme: 13.7.2022 19:19

Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü

Sisam Adası'ndaki yangın söndürme çalışmalarına katılan bir helikopterin düştüğü bildirildi.

Yunanistan’da yangın söndürme helikopteri düştü

Yunan Devlet Televizyonu ERT'nin haberine göre, Ada'nın Palaiohori Bölgesi'nde çıkan orman yangınının söndürülmesi için çalışan helikopterde 4 görevli bulunuyordu.

Yunanistan'ın yaz aylarında artan orman yangınları ile mücadele için kiraladığı "Mi 8" tipi helikopter, Agiou Mina açıklarında denize düştü.

Ukrayna'dan kiralanan helikopterde biri Romanyalı, ikisi Moldovyalı, biri Yunan toplam 4 kişi bulunuyordu.

Sahil Güvenlik birimleri, helikopterle denize düşen 2 kişiyi kurtardı. Diğer 2 kişi için ise arama-kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

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Yunanistan'da yangın söndürme helikopteri düştü
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