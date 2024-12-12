Yunanistan’daki çete savaşlarında 2 Türk öldürülmüştü! MİT raporuyla sabah baskını

Yunanistan'ın başkenti Atina'nın Artemida banliyösünde, 2023 yılının Eylül ayında 6 Türk vatandaşının otomobille seyir halindeyken infaz edilmesi; dünya basınına son dakika haberi olarak düştü. Yunan polisi, cinayete kurban giden 6 Türk'ün kimlik bilgileri için Türk emniyetinden yardım isterken, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 1.548,7 km uzağındaki olayla ilgili araştırma başlattı.

SENARYO AYNI

Türk organize suç örgütlerinin Yunanistan'daki varlığı ve faaliyetlerine ilişkin soruşturma yürüten MİT personeli, Baygara, Sarallar ve Daltonlar çetesine bağlı çete üyelerinin Yunanistan'a nasıl giriş yaptığını mercek altına aldı. Yapılan araştırmada örgüt üyelerinin kimi zaman kendilerini FETÖ kimi zaman ise PKK sempatizanı olarak tanıtarak Yunanistan'da sığınma hakkı elde ettiğini ortaya çıkardı. MİT, kendilerini siyasi motivasyonlu aktör gibi tanıtan her bir örgüt üyesinin aslında çete operasyonları için yönlendirilen birer tetikçi olduğunu belirledi.

150 SAYFALIK RAPORDA HERŞEY ANLATILDI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda MİT, 150 sayfalık bir rapor hazırladı. Hazırlanan bu rapor doğrultusunda geçtiğimiz Ocak ayında her iki ülkenin istihbarat ajanları, Katehaki Bulvarı'ndaki malikanede üst düzey gizli bir görüşme gerçekleştirdi. 150 sayfalık raporu Yunanistan Ulusal İstihbarat Teşkilatı (EYP) ile paylaşan MİT, artan tehdide dikkat çekerek mevkidaşlarını bu konuda uyardı.

4 AY SONRA İLK TUTUKLAMA

MİT'den gelen bilgilendirmenin ardından 29 Nisan tarihinde EYP, Hanya güvenlik polisiyle birlikte lüks bir villaya baskın düzenledi. Baskında, Evros üzerinden ülkeye giren ve PKK ile bağlantıları nedeniyle zulme uğradıklarını söyleyerek sığınma talebinde bulunan iki Türk gözaltına alındı. Polis, seyahatlerinde kullandıkları lüks otomobil, tabanca, çok sayıda mermi ve uyuşturucuya el koydu. Soruşturmada ikilinin, Baygaralar suç örgütü için çalıştıkları ve cinayet, uyuşturucu kaçakçılığı, silah vb. suçlardan Türkiye'de arandıkları ortaya çıktı.

49 SUİKAST SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Önceki gün Glyfada şehri'nde 2 Türk vatandaşının çete savaşlarında öldürülmesinin ardından MİT'in verdiği bilgiler doğrultusunda sabaha karşı düzenlenen operasyonda ise 18 kişi gözaltına alındı. Onlarca hücre evine yapılan baskında ise 49 adet suikast silahı ele geçirildi.