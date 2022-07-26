Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan'daki orman yangını Türkiye'den endişe ile izleniyor
Giriş Tarihi: 26.7.2022 13:51 Son Güncelleme: 26.7.2022 13:52

Yunanistan'daki orman yangını Türkiye'den endişe ile izleniyor

Evros bölgesinde Dadia Milli Parkı'nda 6 gündür devam eden orman yangını, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden endişe ile takip ediliyor. Arazöz ve helikopterle müdahalenin yoğun olarak devam ettiği yangın bölgesinde Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Sofulu köyünde önlemlerin artırıldığı belirtildi.

DHA
Yunanistan’daki orman yangını Türkiye’den endişe ile izleniyor

Avrupa'nın en eski doğal koruma alanlarından biri olan Yunanistan'daki Dadia Milli Parkı'ndaki orman, 6 gündür yanıyor. Kontrol altına alınamayan alevler, Türkiye sınırından da görülebiliyor. Özellikle Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı sınır köylerinden izlenebilen yangına, havadan uçak ve helikopterle müdahale ediliyor. Yunan makamları yangını söndürmek için ise Avrupa Birliği'ne (AB) yardım çağrısı yaptı. Çağrı üzerine bölgeye İtalya'dan 2 söndürme uçağı ile komşu Bulgaristan dahil 6 ülkeden 250 itfaiye eri ve araçları gönderildi. Yunan yetkilileri yangına havadan 6 uçak, 9 helikopter ile 68 itfaiye söndürme aracı ve 320 personelin 13 takım halinde müdahale edildiğini açıkladı.

TÜRKLERİN YAŞADIĞI SOFULU KÖYÜNDE ÖNLEMLER ARTTI

Söndürme çalışmaları Türkiye tarafında, Edirne'nin Meriç ilçesine bağlı Adasarhanlı köyünden de görünüyor. Yayılarak genişlediği görülen yangının çıkış nedeni ve ne kadar alanda etkili olduğu ise henüz açıklanmadı. Öte yandan yangının çıkış noktası olan, 400 kişinin yaşadığı Dadia köyü boşaltıldı. Bölgede Türklerin de yaşadığı Sofulu köyünde ise önlemlerin artırıldığı öğrenildi.

YAĞMUR BİR BÖLÜMÜNÜ SÖNDÜRDÜ

Bu sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ise bölgede yangının bir bölümünü söndürdüğü görüldü. Yunan makamlarının dün kötü hava şartları nedeniyle izin vermediği havadan müdahale bugün yeniden başladı.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Maaş farkları için Bakanlıktan açıklama! Memur, SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yeni ödeme takvimi belli oldu! Emekli Sandığı maaş farkı için de tarih netleşti
Son dakika: Son dakika: Selahattin Demirtaş'ı yalanını PKK itirafçısı çürüttü! Kandil'den emir aldı sokak çağrısı yaptı
Değeri tam 828 milyon! Oyuncu Sibel Turnagöl'ün eşi Mehmet Çelik'ten "Arsama çöktüler" ihbarı!
Adem Kılıçcı, Nisa Bölükbaşı’nı takipten çıkmasının sebebini açıkladı: O cümlesi zoruma gitti!
YKS tercih kılavuzu ile üniversite tercihleri ne zaman ve nasıl yapılacak? 2022 YKS tercihleri ÖSYM AİS ile erişime açılacak!
YKS üniversite taban puanları 2022 listesi ile sıralama ve kontenjan tablosu: 2 - 4 Yıllık 2022 YKS taban puanları ÖSYM ile yayında!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar! NATO, Tahran Zirvesi, Tahıl Koridoru, 2023 seçimleri...
LGS LİSE NAKİL İŞLEMLERİ 2022 | Lise nakil işlemleri nasıl yapılır, ne zaman? MEB ile boş kontenjanlar ve nakil tarihleri
Son dakika haberleri: Kandilli Rasathanesi ve AFAD peş peşe duyurdu! Kahramanmaraş'ta korkutan deprem
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı/Paketi başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir? 450 - 600 TL ödeme yapılacak!
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan'daki orman yangını Türkiye'den endişe ile izleniyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA