Yunanistan’dan Bodrum’a dayanışma zinciri

"Oallosanthropos-Humanitarian Aid" adlı sosyal dayanışma yardım ekibi Bodrum'a deprem mağdurlarına götürülmek üzere bir kamyonet dolusu yardım malzemesi getirdi. Bodrum Cruise Porta feribotla gelen 30 kişilik yardım heyeti, yardım malzemelerini taşırken dostluk zinciri oluşturdu. Yunanistan'dan yardım için gelen ekip, Bodrum'da çiçeklerle karşıladı.
Ekip lideri Konstantınos Polychronopoulos, "Biz biriz, hep de birdik, hep bir olmaya devam edeceğiz. Burada çok mutluyuz. Kucaklaştığımız için, birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Ne kadar daha yardım edebilirsek o kadar mutlu olacağız. Yine buraya geleceğiz ve deprem bölgesindeki insanlara yemek yapacağız" dedi.
Yunanistan'ın Atina şehrinden ve Patmos adasından gelen yardım heyeti ve gönüllüleri ile birlikte Bodrum Kızılay gönüllüleri deprem bölgesine götürülecek olan yardım malzemelerini limanda 10 metre dostluk ve dayanışma zinciri oluşturarak birlikte taşıdı.