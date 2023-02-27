Yunanistan’dan Bodrum’a dayanışma zinciri

Ekip lideri Konstantınos Polychronopoulos, "Biz biriz, hep de birdik, hep bir olmaya devam edeceğiz. Burada çok mutluyuz. Kucaklaştığımız için, birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Ne kadar daha yardım edebilirsek o kadar mutlu olacağız. Yine buraya geleceğiz ve deprem bölgesindeki insanlara yemek yapacağız" dedi.

Yunanistan'ın Atina şehrinden ve Patmos adasından gelen yardım heyeti ve gönüllüleri ile birlikte Bodrum Kızılay gönüllüleri deprem bölgesine götürülecek olan yardım malzemelerini limanda 10 metre dostluk ve dayanışma zinciri oluşturarak birlikte taşıdı.