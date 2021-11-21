Yunanistan’dan Ege Denizi’nde ’insanlık dışı’ uygulama

Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB), farklı dönemlerde kaydettiği görüntülerde, Yunanistan'ın aralarında kadın ve çocukların da olduğu kaçak göçmenlere yönelik acımasız müdahalesi görülüyor. Kamera kayıtlarıyla da birçok kez kanıtlanan insanlık dışı uygulamada Yunanistan Sahil Güvenlik güçleri kaçak göçmenlerin bulunduğu botları, Türk kara sularına çekerek getiriyor.