Yunanistan’ın ateş açtığı balıkçı konuştu: Yarım saat boyunca ateş açtılar





"İÇLERİNDEN BİRİSİ BANA 'ÖLECEKSİN' İŞARETİ YAPTI"

Yaşadığı korku dolu anları anlatan balıkçı Yaşar Sözal, vurulduğunu söyleyip elindeki kanı göstermesine rağmen, Yunan unsurlarının ateş etmeyi sürdürdüğünü söyledi. Sözal, "İşimiz gereği sabah 07.00 sıralarında balık avlamak için denize açıldık. Akşam saatlerine kadar işimizi yaptıktan sonra saat 19.00 sıralarında Yunan botu teknemize molotofkokteyli atarak teknemizi yakmak istedi. Daha sonra da tekneye ateş açtılar. Ben molotofkokteylini almak için güverteye çıktığımda içlerinden birisi bana 'Öleceksin' işareti yaptı. O esnada ateş açmaya devam ettiler ve ben bacağımdan yaralandığımı fark ettim. Elimle kanı göstermeme rağmen ateş açmayı sürdürdüler ve ben o esnada ırgata sığındım. Sürünerek kamaraya girdim ve öyle kurtuldum. Kamaraya da yaklaşık 30 kere ateş açtılar ve teknedeki monitör ve camlarda izler görülüyor" dedi.