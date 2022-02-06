Yunanistan’ın göçmen vahşetinde ölenler Adli Tıp’ta

Edirne'nin İpsala ilçesi Paşaköy köyü Mandakoru mevkiinde Yunanistan tarafından geri itilen 22 kaçak göçmenden 19'u donarak hayatını kaybetti. Bölgede çalışma başlatan jandarma, polis ve AFAD ekipleri, göçmenlerin cansız bedenlerine ulaştı. Edirne Valiliği, Yunanlılar tarafından geri itilen ve donarak vefat eden göçmen sayısının 19'a yükseldiğini açıkladı.

Yunanistan sınırına 10 kilometreden daha kısa bir mesafede olan İpsala'nın Paşaköy köyündeki kırsal alanda hayatını kaybeden göçmenlerin kimlikleri ve uyrukları ise belirlenememişti. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde 19 kişinin cenazeleri İstanbul adli tıp Kurumu'na gönderildi. Adli tıp kurumunda yapılan ilk işlemler sonucu 19 göçmenin ölüm sebebinin soğuğa bağlı olmak üzere hipotermi olduğu anlaşıldı.

19 kişinin üzerinden hiçbir kimlik çıkmadı. Adli Tıp'ta da kimlikleri belirlenemedi. Yunan askerleri tarafından soyulan kişilerin hiçbir özel eşyasını da ulaşılamadı. Kimlikleri tespit edilemeyen kişilerin yakınlarının adli makamlara başvurması bekleniyor.