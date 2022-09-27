Yunanistan’ın ittiği 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 26 Eylül saat 04.40 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.Ekipler, 27 Eylül saat 01.50'de ise, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.