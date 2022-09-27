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Giriş Tarihi: 27.9.2022 20:21

Yunanistan'ın ittiği 35 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Urla ve Karaburun ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 35 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA
Yunanistan’ın ittiği 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik komutanlığı ekipleri, 26 Eylül saat 04.40 sıralarında, Urla ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği belirlenen lastik bot içerisindeki 26 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, 27 Eylül saat 01.50'de ise, Karaburun ilçesi açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine yeniden harekete geçti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itildiği tespit edilen can salı içerisindeki 9 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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Yunanistan'ın ittiği 35 düzensiz göçmen kurtarıldı
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