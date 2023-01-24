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Giriş Tarihi: 24.1.2023 22:34

Yunanistan’ın ölüme ittiği 114 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Çeşme, Dikili ve Urla ilçeleri açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 114 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı

İHA
Yunanistan’ın ölüme ittiği 114 göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 23 Ocak saat 02.25 sıralarında Urla ilçesi açıklarında, can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen can salı içerisindeki 24 göçmeni kurtardı.

Ekipler, aynı gün saat 08.55 ve 15.20 sıralarında Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot ile can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini ulaştı. Bölgelere giden ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen toplam 40 göçmeni kurtardı.

Ekipler, 24 Ocak günü saat 00.35 sıralarında Çeşme ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmenler olduğu bilgisi alınması üzerine harekete geçti. Yine Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 50 göçmen kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

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Yunanistan’ın ölüme ittiği 114 göçmen kurtarıldı
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