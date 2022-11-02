Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 2.11.2022 07:21

Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmen kurtarıldı

İzmir’in Seferihisar ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 78 düzensiz göçmen kurtarıldı.

İHA
Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmen kurtarıldı
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 28 Ekim saat 07.35 sıralarında, Seferihisar ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 39 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Ekipler, aynı gün saat 08.00'da ise Dikili ilçesi açıklarında, lastik bot içerisinde düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 39 göçmen kurtarıldı.
Karaya çıkartılan düzensiz göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Fuat Avni'nin 14 yaş küçük sevgilisiyle ifşa mesajları kavgası
Yunanistan'ın Ege'deki iddialarına Türkiye'den sert yanıt: Misliyle karşılık verildi
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na tepki: Bu ne insafsızlık, bu ne vicdansızlık
Son dakika: Türk bayrağını yere fırlatmıştı! Zeydan Karalar hakkında suç duyurusu
KPSS TABAN PUANLARI 2022 TABLOSU: ÖSYM atama taban puanları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, KPSS'de 60,65,70,75 puanla nereye atanılır?
SON DAKİKA: Bakan Nureddin Nebati'den Togg açıklaması! Kamu bankaları harekete geçiyor
Son dakika: Ünlü oyuncu Rıza Akın beyin kanaması geçirdi! Menderes Samancılar sosyal medyadan duyurdu
SON DAKİKA: TOKİ Sosyal Konut Projesi için teslim tarihi duyurusu! Bakan Kurum 'Söz verdik' diyerek açıkladı
Narkotik'ten Kılıçdaroğlu'nun iftiralarına yanıt: Hakkımızı helal etmiyoruz
İMAR AFFI BARIŞI SON DAKİKA 2022 HABERLERİ: İmar affı nedir, çıktı mı, ne zaman çıkacak, son durum ne?
ARKADAŞINA GÖNDER
Yunanistan’ın ölüme ittiği 78 göçmen kurtarıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA