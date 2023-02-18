Yunanistan’ın Rodos Adası’ndan ikinci kez depremzedeler için yardım geldi

Rodos Baş Konsolosluğu öncülüğünde Rodos adasında yaşayan Türk soydaşlarımız ve Yunan vatandaşlarından toplanan yardım malzemelerini taşıyan Sea Star Lindos yolcu feribotu, Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman tarafından karşılandı.
Fethiye Limanı iskelesine yanaştırılan feribottan Kızılay gönüllüleri ve vatandaşlar tarafından zincir oluşturularak indirilen yardım kolileri, Fethiye Kaymakamlığı koordinasyon merkezince deprem bölgesine gönderilmek üzere yardım toplama alanına götürüldü. Fethiye Kaymakamı Yusuf İzzet Karaman feribot kaptanı Ali Gümüş ve Fethiye Gümrük müdürü Bülent Kınalı'ya desteklerinden dolayı teşekkür etti.Yunanistan'ın Rodos adasından depremzedelere gönderilmek üzere ikinci kez feribotla Fethiyeye yardım geldi.