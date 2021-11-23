Haberler Yaşam Haberleri Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 58 göçmen kurtarıldı
Giriş Tarihi: 23.11.2021 19:40

Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 58 göçmen kurtarıldı

Yunanistan’ın Türk karasularına ittiği 58 göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesinde, Yunan unsurlarınca Türk karasularına geri itilen 58 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince kurtarıldı. Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Datça ilçesi açıklarında lastik bot içerisinde çok sayıda düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

58 DÜZENSİZ GÖÇMEN KURTARILDI

Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen lastik bot içerisindeki 15 Filistin, 8 Suriye ve bir Yemen uyruklu 24 düzensiz göçmen kurtarıldı.
Aynı gece sabah saatlerinde yine Datça ilçesi açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde düzensiz göçmenlerin bulunduğu bilgisinin ardından Türk Sahil Güvenlik ekipleri Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk karasularına geri itilen 33 Afganistan ve bir İran uyruklu 34 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Yunanistan'ın Türk karasularına ittiği 58 göçmen kurtarıldı
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