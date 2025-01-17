Yunus Emre Vakfı eski başkanının oğlu tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Vakıflar Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığının Yunus Emre Vakfının tabela şirketlerinden alınan naylon faturalarla zarara uğratıldığı yönündeki suç duyurusu üzerine soruşturma başlatılmıştı. Yürüten soruşturma kapsamında vakfın eski başkanı firari şüpheli Şeref Ateş'in oğlu E.A. İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.

'ŞİRKETLERİ KAPATMAK ZOR OLDUĞU İÇİN DEVRETTİM'

Soruşturma kapsamında Ankara'ya getirilen E.A., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne getirildi. E.A. savcılıktaki ifadesinde, söz konusu şirketlerin kurucusu olduğunu, şirket kapatma işleri zor olduğu için bu şirketleri başka iş adamlarına devrettiğini iddia ederek vakfı zarara uğratmadığını öne sürdü.

TUTUKLANDI

Savcılık ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen E.A., 'Hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından tutuklandı.