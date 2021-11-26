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Giriş Tarihi: 26.11.2021 22:56

Yunus Emre’nin öyküsü sahneye taşındı

Metin HARIKÇI Metin HARIKÇI
Yunus Emre’nin öyküsü sahneye taşındı

Büyükşehir Belediyesi Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından sahnelenen Aşk İle Yoldaş tiyatrosu yoğun ilgiyle gerçekleşti.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Karacaoğlan Kültür Sanat Sezonu kapsamında bir etkinlik daha sanatseverlerle buluştu. Sahne Maraş Tiyatro Okulu öğrencileri tarafından hazırlanan Aşk İle Yoldaş adlı tiyatro Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi'nde sahnelendi.

Yunus Emre'nin hayatı ile tasavvuf yolculuğunu konu edinen ve bir gencin bu serüveni gözleminden kesitler barındıran Aşk İle Yoldaş tiyatrosu izleyiciden tam not aldı. İsmail Kılıçarslan'ın yazdığı ve Betül Alganatay'ın yönettiği eserde genç oyuncuların performansları ise dakikalarca alkışlandı.

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Yunus Emre’nin öyküsü sahneye taşındı
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