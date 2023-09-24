Haberler Yaşam Haberleri Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımının hem de milli takımının başantrenörüdür?
Giriş Tarihi: 24.9.2023 23:18 Son Güncelleme: 24.9.2023 23:18

Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımının hem de milli takımının başantrenörüdür?

Kim Milyoner Olmak İster? yarışması 24 Eylül 2023 Pazar günü Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. Büyük ödülün 5 Milyon Türk Lirası’na yükseldiği yarışmada Kenan İmirzalıoğlu tarafından yarışmacıya yöneltilen Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımının hem de milli takımının başantrenörüdür? sorusunun cevabı merak konusu olarak izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak konusu olan sorunun yanıtı.

Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımının hem de milli takımının başantrenörüdür?

ATV ekranlarının sevilen yarışması Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının 24 Eylül 2023 Pazar günü yayınlanan son bölümünde 5 Milyon TL'lik büyük ödülü kazanmak isteyenler Kenan İmirzalıoğlu tarafından yöneltilen sorulara yanıt vermeye çalıştı. Öte yandan yarışmayı izleyenler az önce sorulan Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımının hem de milli takımının başantrenörüdür? sorusunun cevabını öğrenmek isteyerek araştırmalarına yoğun olarak devam ediyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (24 EYLÜL 2023)

İşte Milyoner soru ve yanıtları;



SORU: Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımının hem de milli takımının başantrenörüdür?



SEÇENEKLER

C- Yunanistan (CEVAP)


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Yunus Öçal kadınlar voleybolda hangi ülkenin hem üst ligindeki, bu yıl kupa şampiyonu olmuş bir takımının hem de milli takımının başantrenörüdür?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA