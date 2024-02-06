Yunus polislerinden 1 haftada 513 şüpheliye işlem

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Yunuslar tarafından 27 Ocak ve 2 Şubat arasında yapılan uygulamalarda 14 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 350 gr narkotik madde, 6 bin 824 adet uyuşturucu hap, 1 adet çalıntı ve 2 adet şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Ekipler 7 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 122 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 300 şüpheliye ise yoklama kaçağından işlem yaptı. Ayrıca, 27 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 84 aranan şüpheli yakalanarak adliyeye teslim edildi.