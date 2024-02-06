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Giriş Tarihi: 6.2.2024 16:46 Son Güncelleme: 6.2.2024 16:50

Yunus polislerinden 1 haftada 513 şüpheliye işlem

İzmir’de Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı motosikletli polis timleri Yunuslar tarafından 27 Ocak ve 2 Şubat arasında yapılan uygulamalarda sorguladığı şüphelilerden 513’üne işlem yaptı. 7 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 122 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 300 şüpheliye ise yoklama kaçağından işlem yaptı. Ayrıca, 27 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 84 aranan şüpheli yakalanarak adliyeye teslim edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yunus polislerinden 1 haftada 513 şüpheliye işlem

İzmir'de Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri Yunuslar tarafından 27 Ocak ve 2 Şubat arasında yapılan uygulamalarda 14 ruhsatsız tabanca, 6 ruhsatsız pompalı tüfek, 2 adet kuru sıkı tabanca, 350 gr narkotik madde, 6 bin 824 adet uyuşturucu hap, 1 adet çalıntı ve 2 adet şase numarası silinmiş motosiklet ele geçirildi.

Ekipler 7 şüpheliye uyuşturucu madde ticaretinden, 122 şüpheliye uyuşturucu madde kullanmaktan, 300 şüpheliye ise yoklama kaçağından işlem yaptı. Ayrıca, 27 kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan toplam 84 aranan şüpheli yakalanarak adliyeye teslim edildi.

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Yunus polislerinden 1 haftada 513 şüpheliye işlem
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