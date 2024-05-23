Yunus polislerinin akrobasi hareketleri nefes kesti

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli 'Yunus' polis timlerinin 10'uncu dönem eğitimini başarıyla bitiren, 5'i kadın, 45 personel için tören düzenlendi. Kayapınar ilçesindeki törene İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya ve yardımcıları ile mezun polisler ve yakınları katıldı.

Yunus polislerinin motosikletleriyle yaptıkları akrobatik hareketler nefes keserken, izleyenlerden büyük alkış aldı.

Yunus Marşı'nın okunduğu törende polislere sertifikaları verildi. Eğitim alan polislerin Tunceli, Bingöl, Elazığ ve Diyarbakır'da görev yapacağı öğrenildi. Törende ayrıca Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yunus polisleri tarafından zeybek oynandı. İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak 100 personel ve 30 motosikletten oluşan Yunus ekibi sayılarını, 150 personel ve 52 motosiklete çıkardıklarını belirterek, Bugün mezun olan Yunus polisleri ile birlikte hem sayımızı hem gücümüzü daha da arttırmış oldu.

Diyarbakır'da polisimizin daha görünür olmasını emniyet hizmetlerinin daha kaliteli ve verimli olmasını hedeflemekteyiz. Bu yıl suçla mücadelede büyük mesafe kat ettik. Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü olarak önceki yıllara kıyasla tüm asayiş suçlarında önemli bir düşüş sağladık" ifadelerini kullandı.