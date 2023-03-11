Yunus Umut 34 gün sonra ailesine kavuştu

Konya'nın Ereğli ilçesinde yaşayan Emel (19) ve Hasan Tican (23) çifti, depremden önce Hatay Antakya'ya akrabalarını ziyarete gittiklerinde, ilk bebekleri Yunus Umut dünyaya geldi. Yunus Umut, Kahramanmaraş merkezli depreme doğduğu Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde kuvözde, anne ve babası ise akrabalarının evinde yakalandı. Yunus Umut, depremden sonra Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya sevk edildi. Deprem sırasında Emel Tican, kaldıkları binadan dışarı çıkmayı başarırken, Hasan Tican ise çöken binanın enkazında kaldı. Hasan Tican, saatler sonra yaralı olarak kurtarıldı. Tican çifti, hastaneye gittiklerinde ve diğer hastanelerde yaptıkları aramalarda bebeklerini bulamadı. Çift, kayıp başvurusunda bulunduktan sonra yapılan araştırmalar sonucunda bebeklerinin Ankara'da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı korumasında olduğunu öğrendi. Saray Çocuk Evleri Sitesi Müdürlüğü'ndeki Yunus Umut bebek, DNA testi eşleşmesi de gerçekleşince Ankara'ya gelen anne ve babasına önceki gün teslim edildi. Baba Hasan Tican, "DNA testini verdim. Allah'a şükür sonuç çıktı. 'Çocuğun burada' diye aradılar, ben de geldim teslimi almak için. Allah'a dua ettim çok, Allah yardımcı oldu, sabrettim. Ben zaten umudumu hiç kesmedim. 'Oğlum yaşıyor' diye umudum vardı. Bebeğim 6 günlüktü, şu an tam 40 günlük" dedi. Anne Emel Tican ise çok heyecanlı olduğunu söyleyerek, 34 gün sonunda çocuğunu kucağına aldığında gözyaşlarını tutamadı. Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Yunus Umut'un 13 Şubat'ta Cumhurbaşkanlığı uçağı ile Ankara'ya getirildiğini ve Etlik Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındığını söyleyerek, "Ayın 23'ünde kuruluşumuza teslim edildi. Sağlık açısından herhangi bir problemi yok. Biz hastaneden alırken çocuklarımızın DNA testi için kan örnekleri alınıyor. Şu anda kurumda kalan çocuklarımızın tamamının DNA testleri örnekleri alındı ve hazır" dedi. DHA-AA