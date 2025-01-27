Yunuseli Havalimanı Nerede? Bursa Yunuseli Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Bursa Yunuseli Havalimanı, hem özel araçla hem de toplu taşıma ile rahatça ulaşılabilir. Yani kısaca havalimanına ulaşım için çeşitli seçenekler bulunmaktadır. Özellikle küçük uçaklar ve eğitim uçuşları için kullanılan bu havalimanı, bölgedeki ulaşımı kolaylaştıran önemli bir ulaşım noktasıdır. Bursa Yunuseli Havaalanı nerede, nereye yakın, yol tarifi ile nasıl gidilir soruları hakkında yapacağınız küçük bir araştırma ile seyahatinizi daha konforlu hale getirebilirsiniz.

Yunuseli Havalimanı Nerede?

Yunuseli Havalimanı, Bursa şehir merkezinin batısında, Adalet Mahallesi yakınlarında yer almaktadır. Şehir merkezine yaklaşık 11 kilometre uzaklıkta olan bu havalimanı, karayolu ile ulaşılabilen kolay bir konumda bulunmaktadır. Bursa ilinin merkezinin dışında olmasına rağmen, şehir merkezinden oldukça kısa sürede ulaşılabilir.

Bursa Yunuseli Havaalanı Nereye Yakın, Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Yunuseli Havalimanı, Bursa şehir merkezine ve İnegöl gibi çevre ilçelere yakın bir konumda bulunur. Bursa'nın güneydoğusunda yer alan havalimanı, Mudanya, Gemlik gibi kıyı ilçelerine de kara yolu ile yakın mesafededir. Bu havalimanı, Bursa'nın sanayi bölgelerinin ve turistik mekanlarının kolayca ulaşılabilir olduğu bir alanda yer aldığı için büyük bir öneme sahiptir.

Bursa Yunuseli Havalimanı'na ulaşım için birkaç farklı seçenek bulunmaktadır:

Toplu Taşıma: Bursa'da geniş bir toplu taşıma ağı bulunmaktadır. Otobüs ve dolmuşlarla havalimanına ulaşım sağlayabilirsiniz. Bursa Yunuseli Havalimanı tarafına giden otobüsler şöyledir:

15H, Armutköy Meydani 2

B17, Hamitler Pazar Yeri 2

B17A, Acemler (Hareket Memurluğu)

B17B, Acemler (Hareket Memurluğu)

B25, 2. Meşe Cd. 7

B27, Ahmetköy Cami

B29, Gündoğdu 12

97, Emek 2

97B, Şehirler Arasi Otobüs Terminali

15, Armutköy Meydani 1

97G, Şehirler Arasi Otobüs Terminali

95, Pazar Yeri 1

B15, Çekirge Devlet Hastanesi Peron 5

B15C, Çukurca Cami 1

97F, Şehirler Arasi Otobüs Terminali

B7, Küçük Sanayi (Hareket Memurluğu)

8L, Turgut Özal Cd. 1 (Osmangazi)

B16A, Acemler (Hareket Memurluğu)

31A, Emek 2

B40, Karanfil Cd. 1 (Osmangazi)

Taksi: Havalimanı çıkışında bulunan taksilerle şehir merkezine kısa sürede ulaşabilirsiniz.

Özel Araç: Kendi aracınız veya kiralık bir araç ile havalimanına ulaşabilirsiniz. Havalimanında otopark bulunmaktadır. Navigasyon cihazınızı kullanarak veya havalimanına giden yol üzerinde genellikle havaalanı yönlendirme işaretlerini takip ederek havalimanına ulaşabilirsiniz.