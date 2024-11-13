Yunusemre İlçesinde taşımalı eğitim uygulamaları değerlendirildi

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş'ın başkanlığında, Fatih Anadolu Lisesi Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya, taşımalı eğitim yapan okul müdürleri, taşımacılık hizmetini üstlenen yükleniciler, şoförler ve rehber personel katıldı. Toplantıda, öğrencilerin okula güvenli ve sağlıklı bir şekilde ulaşımının sağlanmasında görevli tüm çalışanların sorumluluklarını yerine getirmeleri gerektiği vurgulandı. Ayrıca, taşımalı eğitimde karşılaşılan mevcut sorunlar görüşülüp, çözüm önerileri tartışıldı.

Emniyet birimi yetkilileri de toplantıya katılarak, taşıma araçlarında güvenlik önlemleri, trafik kuralları ve araçların taşıması gereken standartlar hakkında bilgilendirmeler yaptı. Özellikle öğrencilerin taşıma sırasında karşılaşabileceği olası risklere karşı alınması gereken tedbirler ve güvenli ulaşım için yapılması gerekenler üzerinde duruldu. Öğrencilerin ulaşım güvenliğini artırmaya yönelik işbirliği ve koordinasyonun öneminin vurgulandığı toplantı, taşımalı eğitim uygulamalarındaki süreçlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için alınacak tedbirlerin belirlenmesiyle son buldu.