Yunusemre’de 2021’de bin 629 çift hayatını birleştirdi

Yunusemre ilçesinde 2021 yılı içerisinde yuva kurmak isteyen yaklaşık bin 703 çift evlenmek için Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memurluğu birimine başvurdu. Yunusemre Belediyesi etkinlik salonunda kıyılan nikâhlarda 79 yabancı uyruklu çiftin nikâh akdi gerçekleştirilirken; Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi de 40 çiftin nikâhını bizzat kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Mutluluğa evet diyerek hayatını birleştiren çiftleri kutlayan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada; "2021 yılında ilçemizde bin 629 çiftin nikâhını kıydık. Çiftlerimize sevgi, sadakat ve anlayış içerisinde bir ömür geçirmelerini tavsiye ediyorum" dedi.