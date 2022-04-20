Yunuslar cephanelik yakaladı

Şahısların tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenilerek araçta yapılan aramada M . N . Ç . isimli şahısın sırt çantasında 2 adet ruhsatsız silah ve 2 şarjör ve 48 adet fişek ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ile 3 adet şarjör ve 11 adet fişek daha bulundu.