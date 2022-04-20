Yunuslar cephanelik yakaladı

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Yunus ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan plakalı M,Y.D.'nin kullandığı araçtan çok sayıda silah ele geçirildi.
Yunus ekiplerinin durdurduğu araç sürücüsü M. Y. D. İle araç ön yolcu koltuğunda oturan M . N .Ç. isimli şahısların yapılan kaba üst yoklamasında M . N . Ç . isimli şahsın belinde bulunan 1 adet CZ marka ruhsatlı tabanca tespit edildi.
Şahısların tedirgin hal ve hareketlerinden şüphelenilerek araçta yapılan aramada M . N . Ç . isimli şahısın sırt çantasında 2 adet ruhsatsız silah ve 2 şarjör ve 48 adet fişek ele geçirildi. Araçta yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca ile 3 adet şarjör ve 11 adet fişek daha bulundu.
Şahıs üzerinde, şahısların Sırt Çantası Ve Araç İçerisinde ve evinde yapılan aramalarda yapılan aramalarda Toplamda; 8 adet ruhsatsız ve bir adet ruhsatlı tabanca ile birlikte 9 adet şarjör ve 77 adet fişekle yakalanan M.Y.D. ile M.N.C. isimli şahıslar Beşiktaş asayiş büro amirliğine teslim edildi.
İşlemleri yapıldıktan sonra Adliyeye sevk edilen 8 ruhsatsız silahla birlikte yakalanan M.Y.D. ile M.N.C. tutuklanarak cezaevine gönderildiler.