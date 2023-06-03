Yurdu sel aldı

Haziran ayının ilk 3 günü yurt genelinde sağanak yağış ve sel etkili oldu. Antalya'nın Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan Mahallesi'nde meydana gelen sel nedeniyle onlarca işletmeyi su bastı, otomobiller sele kapılırken, insanlar canlarını zor kurtardı. Turizm tesislerinin olduğu bölgedeki Sarıkavak Deresi'nin taşması sonucu sandalye ve masalar sele kapıldı. Otomobiller de sel sularıyla birlikte sürüklendi. Fırtına yüzünden dalgalar turizm tesislerine kadar uzandı.sağanak yağmur nedeniyle Yenimahalle Şentepe Mahallesi'nde bir apartmanı su bastı. Apartmanın ikinci katında yer alan bir daireye dolan sular balkondan taştı. Çankaya, Keçiören ve Yenimahalle ilçelerinde sağanak nedeniyle cadde, sokak ve meydanlarda su birikintileri oluştu, ulaşım aksadı. Sürücüler, suyla kaplanan yollarda güçlükle ilerledi. Araçlar yolda kaldı.İnhisar ilçesinde sağanak nedeniyle çevre yolu ile bazı tarım arazileri ve köy yollarında hasar oluştu. İnhisar'a bağlı Koyunlu köyünde 2 gün önce hasar oluşan ve onarım yapılan yol da zarar gördü.Sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Yayalar zor anlar yaşadı.Mudurnu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu, yıldırım düştü. Hüsamettindere köyü ve çevresi, en çok etkilenen bölge oldu.İlçelerinde aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikintileri oluşurken, pazar esnafı da nasibini aldı.Pınarbaşı ilçesinde sağanak nedeniyle bazı evleri su bastı. İlçe merkezindeki yollar su altında kalırken, sürücüler güçlük çekti.Safranbolu ilçesinde sağanak nedeniyle bazı noktalarda ve caddelerde su birikintileri oluştu, sürücüler araçlarıyla ilerlemekte güçlük çekti.İl genelinde etkili olan yağış, bazı cadde ve sokaklarda su birikintilerine sebep oldu.Nazilli ilçesi Demirciler Mahallesi'nde sağanak dolayısıyla bazı evleri ve işyerlerini su bastı, yollarda çökme meydana geldi. Araçlar mahsur kaldı.