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Giriş Tarihi: 16.4.2022 13:54 Son Güncelleme: 16.4.2022 14:08

Üniversiteli Kemal kaldığı yurdun 4. katından düştü

ŞABAN YILMAZ ŞABAN YILMAZ
Üniversiteli Kemal kaldığı yurdun 4. katından düştü

Zonguldak’ta üniversitesi öğrencisi kaldığı yurdun 4’üncü katından düşerek yaşamını yitirdi.

Zonguldak'ın Kozlu İlçesi Güney Mahallesi Hür Sokak'ta kalan Kemal Ağar (21) isimli öğrenci kaldığı yurdun dördüncü katından düştü.

Meydana gelen olayın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kemal Ağar'ın yaşamını yitirdiğini belirlediler.

Olayın ardından olay yerine Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin yaptıkları incelemenin ardından düşerek hayatını yitiren Ağar'ın cansız bedeni, yapılacak otopsi için Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Yurdun dördüncü katından düşerek hayatını yitiren Kemal Ağar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Hayatını kaybeden Kemal Ağar'ın Bülent Ecevit Üniversitesi'nde (BEÜ) Bilgisayar Mühendisliği bölümü 1. Sınıf öğrencisi olarak eğitim hayatını sürdürdüğü öğrenildi.

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Üniversiteli Kemal kaldığı yurdun 4. katından düştü
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