Yurdun doğusu karla kaplandıkarla

Yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı sonrası çok sayıda yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu. Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı. Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bitlis'te de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 240'ı ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. Şehirde kar kalınlığı 80 santime ulaştı. Muş'ta 2 gün önce başlayan kar yağışı dolayısıyla kapanan 114 köy yolu açıldı. Van'da da 671 mahalle ve mezra yolundan 555'i ekiplerce açıldı. 116 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışma devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.