Haberler Yaşam Haberleri Yurdun doğusu karla kaplandıkarla
Giriş Tarihi: 16.1.2024

Yurdun doğusu karla kaplandıkarla

AHMET KAVAK AHMET KAVAK
Recep ÇİRİK Recep ÇİRİK
Yurdun doğusu karla kaplandıkarla
Yurdun doğusunu etkisi altına alan kar yağışı sonrası çok sayıda yerleşim yerinin ulaşıma açılması için ekipler seferber oldu. Hakkari'de kar yağışı nedeniyle 96 köy ve 202 mezra yolu ulaşıma kapandı. Siirt ve Şırnak'ta kar nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Bitlis'te de aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 240'ı ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. Şehirde kar kalınlığı 80 santime ulaştı. Muş'ta 2 gün önce başlayan kar yağışı dolayısıyla kapanan 114 köy yolu açıldı. Van'da da 671 mahalle ve mezra yolundan 555'i ekiplerce açıldı. 116 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışma devam ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre hava sıcaklıkları kuzey, iç ve batı kesimlerde 4-6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Tarih belli oldu! AK Parti 48 adayını daha açıklayacak
İran'dan Erbil'e füze saldırısı
SON DAKİKA | Irak ve Suriye'nin kuzeyine hava harekatı! MSB duyurdu: 23 terör hedefi imha edildi
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Yılmaz Büyükerşen'den CHP'ye ağır sözler: Adeta bir virüs, mikrop gibi
SON DAKİKA! İBB itfaiyesine rüşvet operasyonunda yeni gelişme: 4 şüpheli tutuklandı! Farklı isimler bile kullanmışlar...
SON DAKİKA | Yemen açıklarında ABD gemisine füzeli saldırı
CHP Mersin'de dağıldı! Zehir zemberek sözlerle istifa ettiler: "Bizi ülkeye rezil etti"
Son dakika haberi: Galatasaray evinde hata yapmadı! Zirve yarışında önemli galibiyet...
Üsküdar'da vatandaşları ziyaret eden Murat Kurum'a anlamlı hediye
ARKADAŞINA GÖNDER
Yurdun doğusu karla kaplandıkarla
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA