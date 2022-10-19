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Giriş Tarihi: 19.10.2022 09:42 Son Güncelleme: 19.10.2022 10:20

Yurduna giderken canından oldu

Erzincan’da 23 yaşındaki öğrenci Oğulcan Derya, karşı yoldaki yurduna geçmek isterken araba çarptı. Ağır yaralanan Derya tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
Yurduna giderken canından oldu

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mühendislik Fakültesinde bu sezon eğitime başlayan 23 yaşındaki Oğulcan Derya, Erzincan-Sivas Karayolunda KYK Piri Sami Erkek Öğrenci Yurduna geçmek isterken araba çarptı.

20 yaşındaki bir gencin kullandığı aracın çarpmasıyla ağır yaralanan talihsiz genç, bölgeye gelen ambulansla hemen Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Derya, hayatını kaybetti. Olayla ilgili sürücü gözaltına alındı.

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Yurduna giderken canından oldu
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