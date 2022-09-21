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Giriş Tarihi: 22.9.2022

Yüreğimiz yandı

Marmaris’te arıcının “kovan közü” yangına neden oldu. 8 uçak, 35 helikopterin katıldığı söndürme çalışmalarında 1 helikopter düştü; KAZADA 2 KİŞİ ÖLDÜ, 5 KİŞİ YARALANDI

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
MİKAİL ZEYBEK MİKAİL ZEYBEK
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Yüreğimiz yandı
Muğla'nın Marmaris ilçesi Yalancıboğaz mevkiindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgârın şiddetiyle yangın bir anda büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekiplerinin kısa sürede sevk edildiği yangına havadan ve karadan müdahale edildi.
Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görüldü. Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığı'na ulaşmaması için de tedbir alındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı sosyal medya hesaplarından, "14 uçak, 35 helikopter, 83 arazöz, 5 dozer ve 472 personel ile havadan ve karadan cansiperane müdahale devam ediyor" açıklamasında bulunuldu.
Dumandan etkilenen bir orman işçisi hastaneye kaldırıldı.

DENİZDE KORİDOR OLUŞTURULDU
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınında hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.
Öte yandan, bölgede rüzgârın şiddetini azaltması, ekiplerin söndürme çalışmasına kolaylık sağladı. Söndürme çalışmalarının olumlu yönde ilerlediği bildirildi.

"KOVAN KÖZÜ" İDDİASI
Yangının, bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin kovan közünün neden olduğu ileri sürüldü. Gözaltına alınan M.Y. (85) ise yangını kendisinin çıkarmadığını, ateşi kovanlarına 10 metre mesafedeyken gördüğünü ancak engel olamadığını ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi de yaptığı açıklamada, 714 personelin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu bildirdi.

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Yüreğimiz yandı
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