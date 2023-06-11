Yüreğimizi ısıttın evlat!

Konya'da doğuştan el ve ayaklarını kullanamayan Fatma Ak, genç yaşta anne ve babasını kaybedince, bir süre kardeşlerinin yanında kaldı. 25 yıl önce ise hayatını Mehmet Ali Ak ile birleştirdi. Bir yıl sonra da oğulları Yaşar Ali dünyaya geldi. Ancak, Yaşar Ali de kalbi delik olarak doğdu. İhtiyaçları daha önce Mehmet Ali Ak tarafından karşılanan 68 yaşındaki Fatma Ak, geçen yıl eşini de kaybedince, engelli oğlu ile baş başa kaldı.24 yaşındaki kalp hastası Yaşar Ali annesinin yemeğini yedirip, suyunu içiriyor, kıyafetlerini giymesine yardımcı oluyor. Hayırlı evlat Yaşar Ali "Annem beni dünyaya getirip, bu yaşıma kadar büyüttü. Şimdi evlatlık yapma sırası bende. Annem son nefesini verinceye kadar ona bakacağım. Merdivenden çıkarken ya da bir şeylerle uğraşırken hemen yoruluyorum.Ama olsun önemli olan annemin mutluluğu. Birbirimize destek olup ayakta durmaya çalışıyoruz" diye konuştu. Fatma Ak ise "Oğlumun kalbinde de üç delik var. Ameliyat oldu. Ağır bir şey kaldırması, ağır işlerde çalışması yasak. Ayrıca sırtında kamburlukta var. Ona rağmen bana bakıyor. Bu devirde böyle evlatlar kalmadı. Başka evlat olsa bakmaz. Her şeyime o koşuyor. Allah ondan bin kere razı olsun. Annesini yalnız bırakmıyor" dedi.