Yüreğinize sağlık gençler

Konya'da yaşayan 4 arkadaş, 6 yıl önce bir araya gelerek, çocuklar için ne yapabileceklerini düşünürken, Şehrin Çocukları adını verdikleri sosyal medya grubunu kurdu. Yeni katılımlarla kısa sürede büyüyen Şehrin Çocukları ekibi, o günden bugüne, hayırseverlerin de desteğiyle binlerce çocuğun ayakkabı, mont, kırtasiye malzemeleri gibi birçok ihtiyacını karşılayarak, kalbine dokundu. İsimleri, meslekleri, kim oldukları bilinmeyen bu gençler, bugün 50 kadar gönüllüsü ile çocukların kalplerini fethetmeye devam ediyor. Gönüllü gençler yaklaşan bayram öncesi çocukları yine unutmadı. 'Bayramlığı Olmayan Çocuk Kalmasın' sloganıyla yola çıkan gönüllüler hayırseverlerin de desteği ile alınan kıyafetlerle 500 çocuğun bayramlığını dağıttı. Bayramlıklara kavuşan çocuklar büyük bir sevinç yaşadı.

İSMİMİZİN BİR ÖNEMİ YOK

SABAH'a konuşan Şehrin Çocukları ekibinde bulunan gençler, "Gönlümüz istiyor ki yeryüzünde kalbine dokunmadığımız, yüzünü güldüremediğimiz çocuk kalmasın. Bunun için mücadelemizi veriyoruz. İsmimizin, ne iş yaptığımızın bir önemi yok. Önemli olan çocukların gülüp, mutlu olması" diye konuştu. Bu bayramda da hayırseverlerin desteği ve kendi katkılarımızla 500 çocuğumuzun bayramlıklarını alıp onlara dağıtabildik diyen gençler, "Bayramlar çocuklar için var. En çok onlar eğlenip, mutlu oluyorlar. İnşallah tertemiz, yeni kıyafetleri ile bayramı karşılayıp, şekerlerini, harçlıklarını toplayacaklar. Bizde buna vesile olduğumuz için çok mutluyuz. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz" ifadelerini kullandılar.