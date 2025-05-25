Yüreğinize sağlık gençler

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "Damla Gönüllülük Hareketi" kapsamında farklı illerden gelen gençler, Kırşehir'de Hava Pilot Astsubay Ahmet Tozluklu Şehitliği'nde buluştu. Gençler şehit mezarlarına karanfil bırakıp dualar etti. Ziyaretin ardından gençler, Kırşehir'deki şehit aileleriyle buluşarak onların acılarını paylaştı ve gönül köprüleri kurdu. Kırşehir Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, "Şehitlerimizin manevi huzurunda gençlerimizin gösterdiği hassasiyet bizleri mutlu etti" dedi.