Yüreğir Belediyesi kreşlerinde mezuniyet sevinci

Mezuniyet töreni için birbirinden renkli birçok gösteri hazırlayan minikler, sergiledikleri performansla kendilerini seyretmeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Mezuniyet töreni sonunda karne ve başarı belgelerini alan öğrenciler hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'de kreş sayısını artıracaklarının müjdesini verdi. Yüreğir'i insan odaklı belediyeciliğin merkezi haline getirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Kocaispir, "Çocuklara verilecek en güzel hediye eğitimdir. Bu konuda çok iddialıyım. Atakent ve Hanım Sabuncu kreşlerimiz Adana'da en iyi, en kaliteli eğitim veren kreşlerden iki tanesidir. Şimdi de Allah nasip ederse üçüncü kreşimizi Kazım Karabekir mahallemizde faaliyete geçirmek için çalışmalara başladık. Yakın zamanda ihalesini yapıyoruz. Çok kısa bir süre içinde Yüreğir'de 3 kreşimiz olacak" dedi.