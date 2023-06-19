Haberler Yaşam Haberleri Yüreğir Belediyesi kreşlerinde mezuniyet sevinci
Giriş Tarihi: 19.6.2023 11:35 Son Güncelleme: 19.6.2023 11:43

Yüreğir Belediyesi kreşlerinde mezuniyet sevinci

Adana’nın Yüreğir Belediyesi'nin Atakent Kreş ve Gündüz Bakımevi ile Hanım Sabuncu Kreşi 6 yaş grubu öğrencileri mezun olma sevinci yaşadı. Yüreğir Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, eşi Raziye Kocaispir, AK Parti Yüreğir İlçe Başkanı Necip Fazıl Cengil, MHP Yüreğir Belediye Meclis Üyesi Asım Gül, Hayırsever İş insanı Ahmet Sabuncu ve eşi Hatice Sabuncu ile öğrencilerin aileleri katıldı.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yüreğir Belediyesi kreşlerinde mezuniyet sevinci

Mezuniyet töreni için birbirinden renkli birçok gösteri hazırlayan minikler, sergiledikleri performansla kendilerini seyretmeye gelenlere keyifli anlar yaşattı. Mezuniyet töreni sonunda karne ve başarı belgelerini alan öğrenciler hep birlikte keplerini fırlatarak mezuniyet coşkusunu doyasıya yaşadı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'de kreş sayısını artıracaklarının müjdesini verdi. Yüreğir'i insan odaklı belediyeciliğin merkezi haline getirmenin gururunu yaşadıklarını kaydeden Başkan Kocaispir, "Çocuklara verilecek en güzel hediye eğitimdir. Bu konuda çok iddialıyım. Atakent ve Hanım Sabuncu kreşlerimiz Adana'da en iyi, en kaliteli eğitim veren kreşlerden iki tanesidir. Şimdi de Allah nasip ederse üçüncü kreşimizi Kazım Karabekir mahallemizde faaliyete geçirmek için çalışmalara başladık. Yakın zamanda ihalesini yapıyoruz. Çok kısa bir süre içinde Yüreğir'de 3 kreşimiz olacak" dedi.

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Yüreğir Belediyesi kreşlerinde mezuniyet sevinci
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