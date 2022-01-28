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Giriş Tarihi: 28.1.2022 13:46 Son Güncelleme: 28.1.2022 14:10

Yüreğir belediyesinden ücretsiz halk oyunları kursu

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Yüreğir belediyesinden ücretsiz halk oyunları kursu

Adana’nın Yüreğir Belediyesi, yöresel kültürün yapı taşı olan halk oyunlarının tüm kesimlere ulaşmasını sağlamak için ücretsiz kurslar düzenledi. Halk oyunları kursu ile 7’den 70’e her kesime hitap ediyor.

Adana'nın Yüreğir Belediyesi Atakent Mahallesi Murat Göğebakan Kültürevi'nde başlatılan halk oyunları kursunda Adana başta olmak üzere halaylar yöresi, Zeybek, Karadeniz, Kafkas, Silifke yöreleri ve halay oyunları öğretiliyor. Yetişkin ve çocuk olmak üzere iki ayrı grupta ücretsiz verilen kurslar için kayıtlar devam ediyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Anadolu'nun kadim kültür ve geleneklerini yaşatmak için birçok kurs ve proje gerçekleştirdiklerini belirterek, "Atalarımızdan bize miras kalan kültürümüzü gelecek nesillerimize aktarıyor, değerlerimizi yaşatıyoruz. Ücretsiz verdiğimiz halk oyunları kurslarımıza çocuklarımızı, gençlerimizi, halk oyunlarına ilgi duyan tüm kardeşlerimizi bekliyoruz" dedi.

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Yüreğir belediyesinden ücretsiz halk oyunları kursu
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