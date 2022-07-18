Yüreğir’in ilk bisiklet yolu açıldı

Bisiklet yolunun yönetmenliğe uygun olarak yapıldığını belirten Başkan Kocaispir bisiklet yolunun 860 metre uzunluğunda,1.80-1.90 eninde, araç yolu ile 45 cm boyunda delinatör ve çift taraflı prizmatik reflektör lensli yol butonu ile ayrıldığını, zeminin ise fark edilmesi amacıyla cam tozu ve reçineden üretilen yol çizgi boyası kullanıldığını söyledi.

Atakent Mahallesinde okullar bölgesine yapılan bisiklet yolu ile özellikle çocukların güvenli bir şekilde bisikletlerine bineceklerini belirten Başkan Kocaispir "Okullar bölgesine yeni yaptığımız asfalt yola entegre olarak yaptığımız bisiklet yolunda vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde sporlarını yapabilecekledir. Hava ve gürültü kirliliğinin önlenmesi açısından da önemli bir ulaşım aracı olan bisikletlerin yaygınlaşması için yeni bisiklet yolu çalışmalarımızı devam ettireceğiz" diye konuştu.