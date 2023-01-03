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Giriş Tarihi: 4.1.2023

Yürek burkan yangın

Yürek burkan yangın
Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın neticesinde 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebek hayatını kaybetti. Sokağa dökülen vatandaşların feryadı ise yürekleri dağladı Yangın, Adapazarı ilçesi Karaköy Mahallesi'nde dün meydana geldi. Bölgede bulunan tek katılı binada henüz belirlenemeyen sebepten dolayı yangın çıktı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Meydana gelen yangın neticesinde evin içinde bulunan 2-3 aylık olduğu öğrenilen bebek ise olay yerinde hayatını kaybetti. Yangın sebebiyle sokağa dökülen vatandaşların feryatları adeta yürekleri burktu. Polis ekipleri konuya ilişkin inceleme başlattı. İHA

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Yürek burkan yangın
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