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Giriş Tarihi: 25.12.2024

Yürek yakan kaza

Bingöl’de buzlanma nedeniyle yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yaşanan kazada 17 kişi yaralanırken Tuncel çifti yaşamını yitirdi. Genç çift, yan yana toprağa verildi

ERTUĞRUL ÖZDEMİR
AZİZ ÖNAL AZİZ ÖNAL
Yürek yakan kaza

Bingöl'ün Karlıova ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 17 kişi yaralanırken doktor Osman Zeki Tuncel (24) ve öğretmen eşi Emine Tuncel (26) hayatını kaybetti. Kaza önceki gece Bingöl-Erzurum karayolu Karlıova ilçesi Kümbet Köyü mevkiinde meydana geldi. Rize-Mersin seferini yapan yolcu otobüsü, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada doktor Osman Zeki Tuncel (24) ve eşi Emine Tuncel (26) hayatını kaybetti. Yaralanan 17 kişi ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Genç çift, memleketleri Elazığ'da Akçakiraz beldesi Efendizade Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yan yana toprağa verildi.

TATİLDEN DÖNÜYORLARDI
Doktor Tuncel'in ilk görev yeri olarak Elazığ Arıcak Devlet Hastanesi'ne 3 ay önce atandığı belirtildi. Genç çiftin Rize'ye tatil için gittiği ve dönüşte kazanın yaşandığı öğrenildi.

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Yürek yakan kaza
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