Yürek yakan olay: Evladının acısına birkaç saat dayanabildi!

ACILI EŞ SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU



Aynı gün hem eşini hem de kayınvalidesini kaybeden acılı eş Tayibe Küçükbıyık, eşinin ölümünde ihmal olduğunu iddia ederek Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Eşinin yürüyerek hastaneye girdiğini anımsatan Tayibe Küçükbıyık, "Göğüs ağrısı, dudaklarda morarma ve soğuk terleme gibi şikayetleri ortaya çıkınca kalp krizi geçirdiğini anlayıp hastaneye gittik. 2 kez EKG çekildi ve tansiyonu çok yüksek olduğu için dilaltı hapı verildi. 3 tüp kan alındı, doktora bizi Uşak'a sevk etmesini istedim. 'Abartılacak bir şey yok teyze. Ben yukarıya yatmaya gidiyorum. Sonuçlar çıkınca beni uyandırın' dedi. Doktor gittikten sonra morarmaları arttı ve sedye üzerinde hayatını kaybetti. Kocamın acı haberini alan kayınvalidem de, taburcu olmak için beklediği hastanede fenalaşarak öldü. 1 aydır tedavi görüyordu ve koronayı yenmişti. Aynı gün iki acı yaşadık. Biz yandık, başkaları yanmasın. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunduk ama Allah'ın adaleti büyük" dedi.