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Giriş Tarihi: 19.8.2022 09:44 Son Güncelleme: 19.8.2022 10:15

Yürek yakan ölüm: Babasından izinsiz kullandığı traktör canından etti

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, iddiaya göre babasından izinsiz aldığı traktörü kullanırken dereye yuvarlanan 11 yaşındaki Güngör Akça, yaşamını yitirdi. Akça’nın yaşamını yitirdiği haberini alan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

ERTAN GÜRCANER
Yürek yakan ölüm: Babasından izinsiz kullandığı traktör canından etti

Manisa Turgutlu'nun kırsal Kurudere Mahallesi'nde iddiaya göre 11 yaşındaki Güngör Akça, evlerinin önünde park halindeki traktörü, babası Halil Akça'dan izinsiz çalıştırarak hareket etti. Akça, Kurudere Altı mevkisinde seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Akça'nın, metrelerce yüksekten traktörle birlikte yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Akça'nın olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Akça'nın hayatını kaybettiğini öğrenen yakınları sinir krizi geçirdi.

Akça'nın cenazesi jandarma ve nöbetçi savcının incelemesinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruştu başlattı.

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Yürek yakan ölüm: Babasından izinsiz kullandığı traktör canından etti
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