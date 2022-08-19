Yürek yakan ölüm: Babasından izinsiz kullandığı traktör canından etti

Manisa Turgutlu'nun kırsal Kurudere Mahallesi'nde iddiaya göre 11 yaşındaki Güngör Akça, evlerinin önünde park halindeki traktörü, babası Halil Akça'dan izinsiz çalıştırarak hareket etti. Akça, Kurudere Altı mevkisinde seyir halindeyken traktörün kontrolünü kaybederek dere yatağına yuvarlandı. Akça'nın, metrelerce yüksekten traktörle birlikte yuvarlandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.