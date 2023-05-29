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Giriş Tarihi: 30.5.2023

Yürek yakan ölüm üzerinden provokasyon yaptılar

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Yürek yakan ölüm üzerinden provokasyon yaptılar
İstanbul Sancaktepe'de 3. kattaki evinin balkonundan yere düşen Neslihan A. adlı 5 yaşındaki çocuk, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı olay, provokatif yayınlar nedeniyle sahibi hakkında gözaltı kararı verilen Solcu Gazete adlı sosyal medya hesabı tarafından, seçim zaferini kutlayan insanların havaya ateş açarak öldürüldüğü şeklinde servis edildi. Kısa sürede yayılan yalan haber, Sancaktepe Kaymakamlığı'nın açıklamasının ardından kaldırıldı. Kaymakamlık "Hastanede düzenlenen doktor raporunda N.A. isimli çocuğun 'yüksekten düşme sonucu' hayatını kaybettiği belirtilmiştir. Bu elim hadisede hayatını kaybeden yavrumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyoruz. Konuyla ilgili tahkikat başlatılmıştır" açıklamasında bulundu.

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Yürek yakan ölüm üzerinden provokasyon yaptılar
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