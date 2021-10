Yürekleri ağza getiren patlama: 1 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü

Kocaeli'nin Darıca İlçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde saat 13:00 sularında yaşanan patlama yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre; bölgede kazı çalışmaları devam eden bir inşaat sahasında, firma yetkilileri tarafından dinamit patlatıldı.

Çevrede yetersiz güvenlik önlemi alınması, patlama esnasında yoldan geçen araçların durdurulmaması sebebiyle, patlamanın meydana geldiği bölgeden metrelerce yukarıya fırlayan kaya ve taş parçaları etrafa saçıldı. Buy esnada da yoldan geçmekte olan araçların üzerlerine düştü. Olayda, birden fazla araç zarar gördü. 1 kişide yaralandı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonundan an be an görüntülendi.