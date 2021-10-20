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Giriş Tarihi: 20.10.2021 15:42 Son Güncelleme: 20.10.2021 15:44

Yürekleri ağza getiren patlama: 1 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü

ABBAS ÇAKAR
Yürekleri ağza getiren patlama: 1 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü

Kocaeli Darıca ilçesinde, bir inşaat sahasında yapılan kazı çalışması esnasında, yeterli güvenlik tedbiri almadan patlatılan dinamit birçok aracın hasar görmesine neden oldu. Ayrıca 1 kişide yaralandı.

Kocaeli'nin Darıca İlçesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde saat 13:00 sularında yaşanan patlama yürekleri ağza getirdi. Edinilen bilgilere göre; bölgede kazı çalışmaları devam eden bir inşaat sahasında, firma yetkilileri tarafından dinamit patlatıldı.

Çevrede yetersiz güvenlik önlemi alınması, patlama esnasında yoldan geçen araçların durdurulmaması sebebiyle, patlamanın meydana geldiği bölgeden metrelerce yukarıya fırlayan kaya ve taş parçaları etrafa saçıldı. Buy esnada da yoldan geçmekte olan araçların üzerlerine düştü. Olayda, birden fazla araç zarar gördü. 1 kişide yaralandı. Yaralanan vatandaş hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olay anı ise bir vatandaşın cep telefonundan an be an görüntülendi.

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Yürekleri ağza getiren patlama: 1 kişi yaralandı, araçlar hasar gördü
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