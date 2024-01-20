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Giriş Tarihi: 20.1.2024 17:01 Son Güncelleme: 20.1.2024 17:32

Yurt dışında görevi başında rahatsızlanarak yaşamını yitiren polis memuru toprağa verildi

Yurt dışı görevinde rahatsızlanması üzerine tedavi için getirildiği Ankara'da hayatını kaybeden polis memurunun cenazesi, memleketi Karabük'te toprağa verildi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
Yurt dışında görevi başında rahatsızlanarak yaşamını yitiren polis memuru toprağa verildi

Fatma Akın Akıllı, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Uluslararası İlişkiler Şube Müdürlüğü kadrosunda bağlı olarak Fransa'nın Lyon şehrinde Bulunan İnterpol Genel Sekreterliğinde görevli iken geçici görevlendirme ile 1 yıl önce Gana'ya gönderildi.

Burada görev sırasında böcek ısırması sonrası rahatsızlanan Akıllı, Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı. Ankara Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin 19'uncu günde hayatını kaybeden polis memuru memleketi Karabük'ün Safranbolu ilçesine getirildi.

Akıllı için Merkez Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene Akıllı'nın yakınlarının yanı sıra Karabük Valisi Mustafa Yavuz, AK Parti Karabük Milletvekilleri Cem Şahin, Ali Keskinkılıç, İnterpol Başkanı Ahmed Başer Al-Raisi, İnterpol Genel Sekreteri Jürgen Stock, Emniyet Genel Müdürlüğü Dışilişkiler Daire Başkanı Gökhan Demirtorla, Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Asım Bulat, Genel Müdür Yardımcısı Caner Tayfur, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanı Faruk Aydın, İnterpol Genel Sekreterliğinde görevli Fransız heyetin yanı sıra kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Akıllı'nın naaşı aile mezarlığında toprağa verildi.

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Yurt dışında görevi başında rahatsızlanarak yaşamını yitiren polis memuru toprağa verildi
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