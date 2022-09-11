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Giriş Tarihi: 12.9.2022

Yurt dışından dış tedavisi için gelip kaza kurbanı oldular

Yurt dışından dış tedavisi için gelip kaza kurbanı oldular
İzmir'de dün sabah, Bostanlı'dan Karşıyaka yönüne giden otomobil, Yalı caddesinde hızlı girdiği virajı alamayınca, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak, tramvay yoluna girdi. Burada bir süre sürüklenen araç ağaçlara çarparak durabildi. Sürücü Emre Macit (30) ve kuzeni Esra Macit (30) ölürken, Seren Ergin (30) ise ağır yaralandı. Otomobilde bulunan yavru köpek de telef oldu. Emre ve Esra Macit'in İngiltere'de yaşadığı, diş tedavisi için İzmir'e geldikleri, Seren Ergin'in de onlara yardımcı olduğu öğrenildi. Konak ilçesinde kontrolden çıkan taksinin çarptığı kağıt toplayıcısı Gökmen Durmuş (67) öldü. Foça ilçesinde de iki otomobilin çarpıştığı kazada, sürücülerden Şenol sarı (55) öldü. Sarı'nın 1.45 promil alkollü olduğu belirlendi. Öte yandan Çorum'da sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği otomobil elektrik direğine çarptı. Üçe bölünen otomobilin sürücüsü sürücü Hüseyin Gazi Tütüncü ve 3 aylık oğlu Göktuğ tütüncü ölürken, eşi Nisanur Tütüncü ve akrabaları Bedirhan Koca yaralandı.

Ceyhan TORLAK-Ali ALTUNTAŞ- Erdoğan ÖZTÜRK / SABAH

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Yurt dışından dış tedavisi için gelip kaza kurbanı oldular
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