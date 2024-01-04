Yurt genelindeki kazalar 7 can aldı

Trafik kazaları insanları yaşamdan koparmaya devam ediyor. n Erzincan'da Mehmet Özdemir'in (41) kullandığı otomobilin şarampole uçması sonucu araçta bulunan Sedat Şahin öldü. n Kocaeli'nde Turgay Mert'in (42) kullandığı araç direğe çarptı. Sürücü yaşamını yitirdi.
İstanbul Gaziosmanpaşa'da Ayhan Bakan'a (42) midibüs çarptı. Bakan, feci şekilde can verdi.
Antalya'da park halindeki TIR'ın dorsesine çarpan minibüsün sürücüsü Mehmet Burak Açıkgöz (21) öldü.
Tunceli'de uçuruma yuvarlanan araçtaki Gönül E. hayatını kaybetti.
Niğde'de kamyonet ile çarpışan otomobilin sürücüsü Özdemir Özcan (81) öldü.
Bursa'da; TIR'a patates çuvalı yüklerken kullandığı forkliftin yan yatması sonucu altında kalan Abdullah H. öldü.
Kaan ATALAY-Erdoğan ÖZTÜRK-Hayrettin YENEL / SABAH